Создатели Cyberpunk 2077 официально подтвердили старт разработки сиквела

Пока проект носит кодовое имя Project Orion, но его уже неофициально называют «Cyberpunk 2». Как уточнили в студии, это лишь условное обозначение новой игры во вселенной Cyberpunk, а не финальное название.

Над игрой работает 96 разработчиков — об этом говорится в финансовом отчете CDPR за апрель. Детали о сюжете или геймплее пока держатся в секрете. Однако представители компании называют проект «следующей большой игрой во вселенной Cyberpunk».

Сроков выхода нет — вице-президент CDPR Михал Новаковски отметил, что релиз «произойдет в своё время». Тем временем продажи дополнения Phantom Liberty превысили 10 млн копий, а Cyberpunk 2077: Ultimate Edition станет одной из стартовых игр для Nintendo Switch 2, выходящей 5 июня.

У CDPR сейчас горячий период — «Ведьмак 3» отпраздновал 10-летие, а продажи игры превысили 60 млн копий.