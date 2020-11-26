Создатели Cyberpunk 2077 рассказали, какой бонус получат покупатели Steam-версии игры

Так, пользователи, которые оформили предзаказ или же просто купили игру в популярном сервисе цифровой дистрибуции Steam, могут рассчитывать на эксклюзивный рассказ. Сообщается, что название произведения 2AM — She Calls, что в переводе звучит как “Два часа ночи - она звонит”. Автором рассказа стал ведущий сценарист Cyberpunk 2077 Томаш Маркевка.

Известно, что само произведение повествует о ночных улицах Найти-сити глазами бывшего офицера полиции, который сейчас работает водителем фирмы Combat Cab. Помимо прочего покупателям Steam-версии игры Cyberpunk 2077 дадут и другие подарки. В частности, набор аватаров, постеров и прочего.