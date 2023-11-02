Создатели Diablo IV отобрали игру в Steam у россиян с казахским аккаунтом

Один из игроков, известный под ником Sleestack, рассказал, что администрация Steam лишила его доступа к Diablo IV по требованию компании Blizzard.

В качестве подтверждения своих слов, он предоставил ответ от службы поддержки Steam, в котором, кроме всего прочего, говорится о возможности возврата средств за приобретенную копию игры.

Конфликтная ситуация возникла после того, как пользователь попытался пополнить свой внутриигровой счет, используя банковскую карту казахстанского банка и сменив регион в профиле Steam. Игра была приобретена с использованием этой же карты.

После попытки оплаты 1000 платины виртуальная валюта так и не поступила на счет пользователя, что стало причиной обращения в техподдержку. Спустя несколько дней переписки сотрудники службы поддержки вернули деньги за микротранзакцию, однако вместе с этим игрок лишился доступа к игре, а его аккаунт был переведен в российский регион.