С 25 по 28 июля в США пройдет ежегодная конференция QuakeCon. В рамках мероприятия из года в год собираются тысячи фанатов таких игровых серий как DOOM и Quake, а компания-разработчик устраивает различные увеселительные мероприятия. В этом году, например, QuakeCon будет посвящен юбилею выхода самой первой части DOOM, в связи чем носит название QuakeCon: Year of Doom. На конференции проведут круглые столы с разработчиками игр, LAN-турниры и устроят множество других развлечений. Так, компания проведет трансляции из вольера для собак, которых привезет некоммерческая организация Dallas Pets Alive, занимающаяся предотвращением убийств домашних животных. Кроме нее, на QuakeCon приедут еще пять благотворительных организаций. А еще гости конференции, сдавшие 26 и 27 июля кровь в “Красный Крест”, станут участниками розыгрыша нового персонального компьютера с оформлением в стиле игры Wolfenstein: Youngblood. Организация призывает сдать кровь вместе с другом.
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Сегодня 06:32
Создатели Doom и Quake подарят игровой компьютер донорам крови
Акция проходит в рамках ежегодной конференции QuakeCon
Bethesda, студия, выпускающая игры серии Doom, Quake и Wolfenstein, объявила о том, что все участники конференции QuakeCon 2019, сходившие на Дни Донора в США, получат возможность принять участие в конкурсе. Главным призом будет мощный персональный компьютер, выполненный в стилистике грядущей игры компании — Wolfenstein: Youngblood.
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