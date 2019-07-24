Создатели Doom и Quake подарят игровой компьютер донорам крови

С 25 по 28 июля в США пройдет ежегодная конференция QuakeCon. В рамках мероприятия из года в год собираются тысячи фанатов таких игровых серий как DOOM и Quake, а компания-разработчик устраивает различные увеселительные мероприятия. В этом году, например, QuakeCon будет посвящен юбилею выхода самой первой части DOOM, в связи чем носит название QuakeCon: Year of Doom. На конференции проведут круглые столы с разработчиками игр, LAN-турниры и устроят множество других развлечений. Так, компания проведет трансляции из вольера для собак, которых привезет некоммерческая организация Dallas Pets Alive, занимающаяся предотвращением убийств домашних животных. Кроме нее, на QuakeCon приедут еще пять благотворительных организаций. А еще гости конференции, сдавшие 26 и 27 июля кровь в “Красный Крест”, станут участниками розыгрыша нового персонального компьютера с оформлением в стиле игры Wolfenstein: Youngblood. Организация призывает сдать кровь вместе с другом.