Создатели Fallout наняли сценариста любительской модификации для игры

Игры
Сегодня в 05:31
Создатели Fallout наняли сценариста любительской модификации для игрыПоступок Bethesda явно вызывает уважение
Частенько игровые студии натурально наказывают своих же фанатов, которые разрабатывают модификации для их проектов. Чего только стоит Nintendo, периодически подающая в суд на пользователей, так или иначе переделывающих игры серии Mario.
Но бывают и диаметрально противоположные истории. Одна такая случилась накануне.
Так, ведущий сценарист любительского проекта Fallout: London Стефани Захариадис получил работу в Bethesda — компании, владеющей правами на серию Fallout. Об этом в своём Twitter-аккаунте рассказали авторы амбициозного проекта.
При этом команда отметила, что теперь Захариадис не сможет продолжить работу над модификацией. Связано это с тем, что в Bethesda такое развитие событий сочли конфликтом интересов.
В любом случае, поведение игрового гиганта в данном случае больше радует, чем вызывает недоумение.