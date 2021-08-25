Создатели Fallout наняли сценариста любительской модификации для игры

Но бывают и диаметрально противоположные истории. Одна такая случилась накануне.

Так, ведущий сценарист любительского проекта Fallout: London Стефани Захариадис получил работу в Bethesda — компании, владеющей правами на серию Fallout. Об этом в своём Twitter-аккаунте рассказали авторы амбициозного проекта.

При этом команда отметила, что теперь Захариадис не сможет продолжить работу над модификацией. Связано это с тем, что в Bethesda такое развитие событий сочли конфликтом интересов.

В любом случае, поведение игрового гиганта в данном случае больше радует, чем вызывает недоумение.