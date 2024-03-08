Создатели FIFA, The Sims и Need for Speed придумали применение ИИ в разработке игр

Он заявил, что EA глубоко исследует возможности ИИ и рассматривает его через три призмы: эффективность, расширение, трансформация.

Эффективность

Разработка игр – это длительный и дорогой процесс, а генеративный ИИ может его ускорить. По словам Уилсона, задачи, которые раньше решались месяцами, например, создание стадиона для спортивного симулятора, уже удается сделать за недели. Это может дать колоссальный прирост эффективности для всей компании.

Расширение

ИИ позволит генерировать куда больше контента: анимации, детали окружения, варианты диалогов. Игры станут масштабнее и разнообразнее. Это не только привлечет новую аудиторию, но и сделает игровой опыт более персонализированным, что, по оценке EA, положительно скажется на доходах.

Трансформация

Наконец, компания видит перспективы в том, чтобы открыть инструменты на базе ИИ игрокам. Если пользователи сами смогут создавать контент и целые миры на базе игр EA, это запустит эффект масштаба, где EA получает огромный приток нового контента от сообщества и экономику платформы.

Пока все это звучит перспективно, но в теории. Игроки уже видели немало впечатляющих презентаций и смелых заявлений, которые позже не оправдали ожиданий. Особенно от EA.