Игры
20:46, 22 июня 2023
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Создатели Genshin Impact решили «украсть» идею ещё одного Nintendo-эксклюзива

Ждём официального анонса?

Пользователь Twitter под ником SipSipStefen опубликовал коллаж из кадров. По его словам, они сделаны в новой игре HYG, разрабатываемой HoYoverse — авторами Genshin Impact.

Сообщается, что новый проект скопирует геймплейные механики у ещё одного детища Nintendo — Animal Crossing. Напомним, что тот же Genshin Impact подозрительно напоминает по своей кор-механике The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

Представители HoYoverse никак не прокомментировали свежие изображения.

Напомним, что ранее компания уже сталкивалась с утечками, когда концепт-арты Genshin Impact попали в Сеть в обход службы безопасности.

Создатели Genshin Impact решили «украсть» идею ещё одного Nintendo-эксклюзива
Twitter

К слову, накануне Nintendo провела презентацию игр, на которой показала как множество интересных проектов, так и те, которые не стоят внимания. Но одним из главных анонсов стал показ новой двухмерной игры во вселенной Марио — Super Mario Bros. Wonder.

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