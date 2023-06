Создатели Genshin Impact решили «украсть» идею ещё одного Nintendo-эксклюзива

Сообщается, что новый проект скопирует геймплейные механики у ещё одного детища Nintendo — Animal Crossing. Напомним, что тот же Genshin Impact подозрительно напоминает по своей кор-механике The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

Представители HoYoverse никак не прокомментировали свежие изображения.

Напомним, что ранее компания уже сталкивалась с утечками, когда концепт-арты Genshin Impact попали в Сеть в обход службы безопасности.