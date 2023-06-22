Создатели Genshin Impact решили «украсть» идею ещё одного Nintendo-эксклюзива

Создатели Genshin Impact решили «украсть» идею ещё одного Nintendo-эксклюзиваЖдём официального анонса?
Пользователь Twitter под ником SipSipStefen опубликовал коллаж из кадров. По его словам, они сделаны в новой игре HYG, разрабатываемой HoYoverse — авторами Genshin Impact.
Сообщается, что новый проект скопирует геймплейные механики у ещё одного детища Nintendo — Animal Crossing. Напомним, что тот же Genshin Impact подозрительно напоминает по своей кор-механике The Legend of Zelda: Breath of the Wild.
Представители HoYoverse никак не прокомментировали свежие изображения.
Напомним, что ранее компания уже сталкивалась с утечками, когда концепт-арты Genshin Impact попали в Сеть в обход службы безопасности.
К слову, накануне Nintendo провела презентацию игр, на которой показала как множество интересных проектов, так и те, которые не стоят внимания. Но одним из главных анонсов стал показ новой двухмерной игры во вселенной Марио — Super Mario Bros. Wonder.