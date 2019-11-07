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Создатели GTA будут платить деньги за нахождение уязвимостей в своей новой игре
А также в некоторых более старых релизах
Еще в апреле 2016 года студия Rockstar запустила программу “Bug bounty”, суть которой заключалась в поиске ошибок и уязвимостей в системе безопасности GTA Online. Тогда пользователи, сумевшие найти дефекты в игре, могли получить от разработчиков от 150 до 10 тыс долларов. Сейчас же стало известно, что Rockstar Games решила расширить список игр, за нахождением ошибок в которых игроки будут награждены.
Так, в обновленный список вошли такие тайтлы как Grand Theft Auto V и Grand Theft Auto Online для всех трех целевых платформ (компьютеры, PS4 и Xbox One), Red Dead Redemption II и Red Dead Online (причем также в версиях для компьютеров, PS4 и Xbox One) и мобильные приложения Red Dead Redemption II Companion и IFruit. Размер наград остался прежним, так что практически у каждого, кто проводит достаточно много времени за игрой в RDR 2 или GTA V, появился идеальный способ заработка.
Напомним, что больше информации можно найти на официальном сайте программы, там же есть детали для принятия заявки и возможность зарегистрироваться для поиска багов.