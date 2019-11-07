Создатели GTA будут платить деньги за нахождение уязвимостей в своей новой игре

Так, в обновленный список вошли такие тайтлы как Grand Theft Auto V и Grand Theft Auto Online для всех трех целевых платформ (компьютеры, PS4 и Xbox One), Red Dead Redemption II и Red Dead Online (причем также в версиях для компьютеров, PS4 и Xbox One) и мобильные приложения Red Dead Redemption II Companion и IFruit. Размер наград остался прежним, так что практически у каждого, кто проводит достаточно много времени за игрой в RDR 2 или GTA V, появился идеальный способ заработка.

Напомним, что больше информации можно найти на официальном сайте программы, там же есть детали для принятия заявки и возможность зарегистрироваться для поиска багов.