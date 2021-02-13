Создатели GTA начали набор новых сотрудников

Информация о наборе сотрудников стала известна благодаря сайту Rockstar. Так, компания хочет нанять художника для реализации некоторых проектов. В частности, Rockstar Games необходима помощь в съемке внутриигровых кадров. Можно предположить, что разработчики взялись за создание долгожданной Grand Theft Auto 6.

На данный момент информации о GTA 6 в сети очень мало. Ранее источники говорили о том, что в GTA 6 впервые женщину могут сделать главным героем. Также в конце прошлого года выяснилось, что оружие из неанонсированной игры тестируют в Red Dead Redemption 2.