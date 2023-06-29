Создатели GTA оказались в курсе сверхвысокого спроса на выпуск обновлённой версии Red Dead Redemption

21:39, 29 июня 2023
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Создатели GTA оказались в курсе сверхвысокого спроса на выпуск обновлённой версии Red Dead RedemptionНо стоит ли ждать анонса? Вот в чём главный вопрос
Наши коллеги из Kotaku выяснили, что Rockstar Games постоянно получает сообщения с призывами переиздать первую часть игры Red Dead Redemption.
Согласно их информации, студия осведомлена о высоком спросе на эту игру. При этом у девелоперов есть лишь два пути:
- Выпустить ремастер наподобие Grand Theft Auto The Trilogy — The Definitive Edition. А это значит, что необходимо обновить графику и улучшить текстуры.
- Выпустить полноценный ремейк Red Dead Redemption, который будет переосмыслением оригинальной игры.
Отметим, что не так давно проект снова получил возрастной рейтинг в Южной Корее, что привлекло внимание сообщества Reddit.
Описание игры в рейтинге указывает на наличие эпизодов с «повреждениями тела». Однако, студия Rockstar Games не делает официальных заявлений о разработке переиздания Red Dead Redemption.
И это логично — студия чаще всего сохраняет подобную информацию в секрете практически до последнего.