Создатели GTA отказались от поддержки Windows 7 и 8

Это решение вступает в силу сегодня, 30 января, как было заявлено компанией еще в октябре 2023 года. Таким образом, игры Rockstar больше не будут получать обновления или техническую поддержку на устаревших версиях Windows.

Кроме того, команда Cfx.re, занимающаяся разработкой ролевых клиентов для GTA 5 и Red Dead Redemption 2, также прекратила поддержку этих операционных систем.

После вхождения в состав Rockstar, команда моддеров рекомендовала пользователям перейти на более новые версии операционных систем для продолжения игры.

Это решение следует за аналогичным шагом от CD Projekt Red, которая ранее объявила о прекращении поддержки The Witcher 3: Wild Hunt на Windows 7 и 8 в мае этого года.

Переход на более новые версии Windows становится неизбежным для геймеров, желающих продолжать наслаждаться своими любимыми играми без ограничений.