Создатели GTA потребовали удалить моды на свои игры под угрозой суда

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Создатели GTA потребовали удалить моды на свои игры под угрозой судаЭто коснулось и российского распространителя модов
Компания Take-Two начала кампанию по удалению модов из её игр. DMCA-страйки были направлены всем ресурсам, которые распространяли модификации на игры GTA III, GTA San Andreas, GTA IV и GTA V. В первую очередь требования коснулись модов, переносящих в GTA карты и локации из других игр издателя.
В России с новой политикой Take-Two столкнулся сайт LibertyCity, администраторы которого поспешили удалить моды во избежание судебного преследования.
При этом глава Take-Two Штраус Зельник подчеркнул в недавнем отчёте, что обращаться в суд компания будет только в силу экономической целесообразности. А также, если начнутся нарушения этики сообщества.