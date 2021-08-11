Создатели GTA потребовали удалить моды на свои игры под угрозой суда

В России с новой политикой Take-Two столкнулся сайт LibertyCity, администраторы которого поспешили удалить моды во избежание судебного преследования.

При этом глава Take-Two Штраус Зельник подчеркнул в недавнем отчёте, что обращаться в суд компания будет только в силу экономической целесообразности. А также, если начнутся нарушения этики сообщества.