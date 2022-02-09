Создатели GTA VI могут выпустить долгожданную Max Payne 4

При этом в момент, когда глава Take Two сделал своё заявление, на сопутствующей презентации появились скриншоты из игр LA Noire, Max Payne 3 и Midnight Club.

Да, пока что это сложно назвать официальным анонсом. Но, скорее всего, в недрах игрового издателя вовсю работают над новым Max Payne и прочими популярными сериями.