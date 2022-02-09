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Создатели GTA VI могут выпустить долгожданную Max Payne 4

Звучит как несбыточная мечта
В конце прошлой недели Rockstar Games официально объявили о разработке новой части GTA. Но, судя по последним данным от главы Take-Two (которой принадлежат и Rockstar) Штрауса Зелника, компания работает над куда большим числом игр в уже вселенных вселенных.
Создатели GTA VI могут выпустить долгожданную Max Payne 4

Так, в рамках публикации отчёта о прибылях и убытках игрового издателя, была озвучена информация о том, что компания вовсю работает над возрождением своих старых франшиз.

Сейчас у Take-Two Interactive самая мощная и разнообразная линейка в истории нашей компании, состоящая из новых объектов интеллектуальной собственности, а также сиквелов многих наших любимых франшиз. Мы с нетерпением ждём выхода многих из этих игр в ближайшие месяцы.

Штраус Зелник

При этом в момент, когда глава Take Two сделал своё заявление, на сопутствующей презентации появились скриншоты из игр LA Noire, Max Payne 3 и Midnight Club.

Да, пока что это сложно назвать официальным анонсом. Но, скорее всего, в недрах игрового издателя вовсю работают над новым Max Payne и прочими популярными сериями.

Источник: DualShockers
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