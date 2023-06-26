Создатели GTA VI выпустят неизвестную VR-игру

На странице актёра Майкла Урсу в каталоге Actor Access появились интересные детали. Там указано, что он участвует в работе над неанонсированным VR-проектом от Rockstar Games, занимая одну из главных ролей в этой игре.

Что ещё более любопытно, резюме Майкла Урсу также раскрывает информацию о других проектах, разрабатываемых или планируемых разработчиками Genshin Impact и Borderlands. В одном случае Урсу получил второстепенную роль, а в другом снова сыграет главного героя.

Пока никаких подробностей о том, что именно представляет собой VR-проект от Rockstar Games, не раскрывается.

Важно отметить, что ещё в 2021 году была анонсирована VR-версия Grand Theft Auto: San Andreas для Oculus Quest 2, но она до сих пор не появилась.