Создатели Half-Life разрабатывают новую игру

Какое-то время назад это название уже всплывало. Но тогда все подумали, что оно относится к разрабатываемой в стенах Valve VR-игре, действия которой, судя по словам инсайдеров, будут развиваться во вселенной Half-Life. Но как оказалось, вероятнее всего, это будет отдельный проект работающий на движке Source. В файлах можно найти следы упоминаний о стелсе от первого лица, мини-карты и поиска пути для искусственного интеллекта противников. О чем идет речь и что за игра нас ожидает — пока что неизвестно. Да и рано об этом говорить. Сам же автор ролика пока не взялся делать предположений о сути игры.