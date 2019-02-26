Создатели игры «Ведьмак» сокращают сотрудников из-за финансовых проблем

Польская компания CD Project Red переживает финансовые проблемы. Об этом рассказало издание Kotaku со ссылкой на уволенного работника платформы цифровой дистрибуции GOG.

Cервис цифровой дистрибуции GOG принадлежит CD Projekt Red, хорошо известной по серии игр «Ведьмак». По словам источника, CD Projekt Red уволила около 10% сотрудников GOG.

Представитель GOG подтвердил увольнения журналистам. Однако он подчеркнул, что CD Projekt Red проводит реструктуризацию и помимо увольнений компания нанимает сотрудников на другие должности.

GOG приносит не слишком большой доход CD Project Red. Кроме того, новые магазины игр предлагают разработчикам более выгодные условия, чем GOG. Например, в декабре заработал Epic Store, который оставляет разработчикам игр 80% дохода против 70% у Steam и GOG.