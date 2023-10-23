Создатели легендарного Max Payne начали оправдываться за неадекватные системные требования своей новой игры Alan Wake 2

Создатели легендарного Max Payne начали оправдываться за неадекватные системные требования своей новой игры Alan Wake 2Такое объяснение звучит логично
Разработчики легендарного Max Payne и Control, студия Remedy Entertainment, недавно поделились объяснением высоких системных требований для их новой игры Alan Wake II.
Геймеры были неприятно удивлены, узнав, что даже для минимальных настроек графики требуется видеокарта уровня NVIDIA RTX 2060 или AMD RX 6600.
Сотрудник Remedy в своём микроблоге (позже твиты были удалены) объяснил, что игре для корректной работы необходима технология Mesh Shaders, которую не поддерживают более старые видеокарты.
Изначально у Remedy был графический конвейер на вертексных шейдерах, поддерживаемый старыми картами, но из-за багов и проблем с производительностью от него пришлось отказаться.
Технология Mesh Shaders представляет собой новый подход к обработке геометрии, который был впервые реализован в графических процессорах Turing от NVIDIA и впоследствии стал индустриальным стандартом.
Эта технология позволяет создавать более детализированные и реалистичные игровые миры, но требует более мощного железа.
Напомним, что релиз Alan Wake II ожидается 27 октября на ПК (Epic Games Store), PS5 и Xbox Series X/S.