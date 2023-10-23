Создатели легендарного Max Payne начали оправдываться за неадекватные системные требования своей новой игры Alan Wake 2

Геймеры были неприятно удивлены, узнав, что даже для минимальных настроек графики требуется видеокарта уровня NVIDIA RTX 2060 или AMD RX 6600.

Сотрудник Remedy в своём микроблоге (позже твиты были удалены) объяснил, что игре для корректной работы необходима технология Mesh Shaders, которую не поддерживают более старые видеокарты.

Изначально у Remedy был графический конвейер на вертексных шейдерах, поддерживаемый старыми картами, но из-за багов и проблем с производительностью от него пришлось отказаться.

Технология Mesh Shaders представляет собой новый подход к обработке геометрии, который был впервые реализован в графических процессорах Turing от NVIDIA и впоследствии стал индустриальным стандартом.

Эта технология позволяет создавать более детализированные и реалистичные игровые миры, но требует более мощного железа.

Напомним, что релиз Alan Wake II ожидается 27 октября на ПК (Epic Games Store), PS5 и Xbox Series X/S.