Создатели легендарной Crysis назвали PlayStation 5 более "удобной" консолью, чем Xbox Series X

По словам разработчика, игрокам только предстоит понять, насколько более интересной и прорывной оказалась новая консоль от Sony — несмотря на то, что техническая презентация была высмеяна немалым количеством пользователей в сети, на деле та же SSD-технология от японцев может перевернуть понимание того, как нужно разрабатывать игры.

Также он отметил, что разработка игр для PS5 предельно проста, благодаря чему добиться на ней максимальной производительности куда легче, чем на Xbox Series X, чем игровые разработчики обязательно воспользуются.

”Разработчики говорят, что PS5 — самая простая консоль с точки зрения достижения максимальной производительности, с которой они когда-либо работали. С точки зрения ПО, создание кода для PS5 — чрезвычайно простая задача, система предоставляет массу возможностей, которые снимают ограничения с разработчиков. В целом могу сказать, что PS5 — лучшая консоль”, — рассказал Салехи.