Создатели легендарной Crysis повысили системные требования своей новой игры

Причина – переход на новую версию движка CryEngine. Новые требования вступят в силу 15 августа.

Для обновленной версии игры потребуется ПК с процессором Intel Core i7-7700 или AMD Ryzen 5 2600, 8 ГБ оперативной памяти и видеокартой GTX 1650 SUPER или RX 5500 XT.

Разработчики пока не уточнили, сколько места будет занимать игра на новом движке, но ожидается, что размер увеличится.

До этого момента для Hunt: Showdown были достаточно скромные требования: Intel Core i5-4590 или AMD Ryzen 3 1200, и видеокарта GTX 660 Ti или R7 370. Игра занимала 20 ГБ на накопителе.

Также важная новость касается консольных версий: с 15 августа Hunt: Showdown перестанет работать на PS4 и Xbox One.

Этот шаг связан с тем, что новые технические улучшения требуют более мощного оборудования, чем могут предоставить старые консоли.