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Создатели легендарной серии игр Metal Gear запустили распродажу
Скидки до 80%
Сервис цифровой дистрибуции Humble bundle запустил новую акцию, в рамках которой создатели легендарной серии игр Metal Gear запустили распродажу. Речь о распродаже тайтлов одного из ведущих разработчиков и издателей видеоигр - Konami.
Так, если ранее популярный тайтл Metal Gear Solid V: The Definitive Experience продавался за 2256 рублей, то сейчас его можно ухватить всего за 564.
За те же 564 рубля, вместо прежних 2256, в свою очередь, продается Metal Gear Rising: Revengeance.
С 75% скидкой также можно ухватить еще одну игру легендарной серии, а именно - Metal Gear Survive.
А всего за 300 рублей (80% скидка), вместо прежних 1504, можно приобрести Metal Gear Solid V: The Phantom Pain.
Ознакомиться со всеми играми, участвующими в распродаже разработчика, можно по этой ссылке.