Создатели «Мира танков» и «Мира кораблей» пообещали выпустить оба проекта на российской игровой консоли

Опубликовано 28 марта 2024, 08:54
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Создатели «Мира танков» и «Мира кораблей» пообещали выпустить оба проекта на российской игровой консолиЖдем релиза самого устройства
Российские разработчики из Lesta Games, стоящие за популярными онлайн-симуляторами «Мир танков», «Мир кораблей» и Tanks Blitz, готовы портировать свои проекты на отечественную игровую консоль.
Об этом заявил продуктовый директор «Мира танков» Андрей Лысак.
По его словам, компания полностью поддерживает идею создания российской консоли и намерена выпустить свои хиты на новой платформе. Lesta приветствует любые инициативы для развития отечественной игровой индустрии и стремится «смотреть вперед».
Впрочем, сам Лысак признает, что разработка игровой приставки — непростая и долгосрочная задача, требующая колоссальных ресурсов. На создание консоли уровня импортных аналогов может уйти от 3 до 5 лет, предупреждают эксперты.
Тем не менее в Lesta верят в перспективы российских игровых проектов, приводя в пример успех платежной системы «Мир». Изначально в нее тоже мало кто верил, но сейчас она доказала свою жизнеспособность.