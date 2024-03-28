Создатели «Мира танков» и «Мира кораблей» пообещали выпустить оба проекта на российской игровой консоли

Об этом заявил продуктовый директор «Мира танков» Андрей Лысак.

По его словам, компания полностью поддерживает идею создания российской консоли и намерена выпустить свои хиты на новой платформе. Lesta приветствует любые инициативы для развития отечественной игровой индустрии и стремится «смотреть вперед».

Впрочем, сам Лысак признает, что разработка игровой приставки — непростая и долгосрочная задача, требующая колоссальных ресурсов. На создание консоли уровня импортных аналогов может уйти от 3 до 5 лет, предупреждают эксперты.

Тем не менее в Lesta верят в перспективы российских игровых проектов, приводя в пример успех платежной системы «Мир». Изначально в нее тоже мало кто верил, но сейчас она доказала свою жизнеспособность.