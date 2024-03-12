Создатели мобильной игры Genshin Impact поздравили игроков с Масленицей

В своих социальных сетях miHoYo опубликовали арт с любимыми персонажами — Тартальей и его братом Тевкром. На картинке братья готовят вкусные блины с икрой, создавая атмосферу русского застолья.

Тарталья, персонаж из Снежного государства, чей образ был вдохновлён русской культурой, не мог не отметить этот праздник. Стоит отметить, что получилось у разработчиков очень уютно и уместно — без так называемой «клюквы».

Помимо поздравления с Масленицей, miHoYo недавно представили трейлер новой героини Genshin Impact.

Напомним, что китайская компания также активно сотрудничает с Discovery в рамках проекта «Исследование природы Тейвата», посвященного охране окружающей среды.