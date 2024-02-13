Создатели ноутбуков и планшетов Microsoft Surface займутся созданием нового Xbox

В последнем эпизоде подкаста XboxERA упоминалось, что Джейсон Рональд, руководитель разработки предыдущих консолей Xbox, включая Series X/S, не работает над новой консолью. Все из-за перехода проекта в руки команды Surface.

Этот слух совпадает с информацией, которая начала распространяться в сети на прошлой неделе — якобы Microsoft активно работает над портативной версией следующего поколения Xbox.

Устройству приписывают возможность запускать игр нативно и поддержку облачного гейминга. Если команда Surface действительно единственная, кто работает над системой в целом, будет интересно увидеть, как это повлияет на другую версию, которая, как говорится, будет традиционной домашней консолью в духе Xbox Series X.