Создатели новейшей Battlefield 2042 пригласили всех желающих протестировать игру

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Создатели новейшей Battlefield 2042 пригласили всех желающих протестировать игруВ сентябре и вовсе ожидается открытая бета
22 октября 2021 года начнутся продажи новой игры в серии Battlefield — Battlefield 2042. Но уже сейчас, за несколько месяцев до релиза, разработчики проекта из DICE приглашают всех желающих принять участие в его тестировании.
Фанаты шутера могут оставить заявку, зарегистрировавшись на сайте EA Playtesting. Игровой издатель выберет часть желающих и допустит их к изучению новинки до её выхода.
При этом запланировано пять сессий по три часа и одна на целых девять часов. Бета-тестирование пройдёт с 12 по 15 августа.
Ожидается, что участие в событии примут несколько тысяч участников. Если же у вас не получится стать его частью, то в сентябре можно будет записаться на уже открытую бету.