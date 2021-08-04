Создатели новейшей Battlefield 2042 пригласили всех желающих протестировать игру

Фанаты шутера могут оставить заявку, зарегистрировавшись на сайте EA Playtesting. Игровой издатель выберет часть желающих и допустит их к изучению новинки до её выхода.

При этом запланировано пять сессий по три часа и одна на целых девять часов. Бета-тестирование пройдёт с 12 по 15 августа.

Ожидается, что участие в событии примут несколько тысяч участников. Если же у вас не получится стать его частью, то в сентябре можно будет записаться на уже открытую бету.