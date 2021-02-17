Создатели нового фильма Mortal Kombat опубликовали «живые» постеры и дату выхода трейлера

Несмотря на скорый выход новой экранизации Mortal Kombat, в сети не то чтобы много материалов о предстоящей новинке. К счастью фанатов, создатели фильма вышли из спячки и опубликовали «живые» постеры кинокартины. Вместе с тем, они также назвали и дату выхода её первого трейлера.