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Создатели нового фильма Mortal Kombat опубликовали «живые» постеры и дату выхода трейлера
До самой премьеры осталось около двух месяцев
Несмотря на скорый выход новой экранизации Mortal Kombat, в сети не то чтобы много материалов о предстоящей новинке. К счастью фанатов, создатели фильма вышли из спячки и опубликовали «живые» постеры кинокартины. Вместе с тем, они также назвали и дату выхода её первого трейлера.
Оказалось, что выйдет он уже завтра, 18 февраля 2021 года. Вряд ли в небольшом видеоролике мы сможем увидеть легендарные Fatality или какие-то иные проявления фирменной жестокости серии. Но зато мы сможем примерно понять, какого качества экранизация нас ждёт.
Напомним, что сам фильм выходит 16 апреля. Снимает его режиссёр-дебютант, а курирует проект Джеймс Ван. Последний, к слову, известен режиссурой фильмов Пила, Аквамен и Астрал.