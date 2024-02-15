Создатели последней Prince of Persia объявили забастовку

Главная причина протеста — недостаточно высокие зарплаты. Уже второй год подряд зарплаты внутри Ubisoft поднимаются медленнее темпов инфляции.

Кроме того, сотрудники недовольны планами компании сократить производственные расходы на €200 млн в течение двух лет, несмотря на успешные финансовые результаты, о которых сообщал генеральный директор Ubisoft Ив Гиймо.

Похоже, руководство компании решило сильно сэкономить, чтобы изменить бизнес-модель на более прибыльную.

Например, после провала игры Assassin's Creed Nexus компания решила значительно сократить инвестиции в сферу виртуальной реальности. Компания также столкнулась с трудностями из-за высоких затрат на разработку игры Skull and Bones, названной самой компанией «AAAА-игрой».