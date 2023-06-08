Создатели Postal назвали третью часть «мусором» и заявили о поддержке пиратства

Разработчики утверждают, что не против того, чтобы игроки имели возможность «пробежаться» по игре перед тем, как официально приобрести её, однако они также призывают не злоупотреблять торрент-трекерами.

Авторы Postal выражают понимание к игрокам, которые загружают игры бесплатно, если у них нет возможности приобрести их.

В то же время студия подчёркивает важность поддержки инди-сектора в игровой индустрии, поскольку малые студии без достаточной финансовой поддержки не смогут создавать уникальные и качественные проекты.

Что интересно, игровая студия решила добавить немного иронии в ситуацию, рекомендуя не скачивать Postal 3 и назвав её «мусором».