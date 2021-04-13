Создатели PUBG готовят новую игру в открытом мире с роботами

На них обратил свое внимание блогер с YouTube-канала PlayerIGN. Так, проанализировав список сотрудников, которых ищет PUBG Corporation, он нашел некоторые данные о грядущем проекте компании под названием Project Vertical. В частности, выяснилось, что тайтл будет являться шутером в открытом мире с научно-фантастическим окружением. В ней будут реализованы элементы экшена и головоломок. Игрокам же предстоит взаимодействовать как с людьми, так и с роботами, монстрами и киборгами.

Автора также нашел данные и о мире Project Vertical. Выяснилось, что он состоит из городов и деревень. Также отмечается наличие кланов. Сама игра будет работать на движке Unreal Engine 4. Предполагается, что грядущий тайтл будет частью вселенной PlayerUnknown's Battlegrounds.