Создатели Resident Evil анонсировали обновлённую версию своей самой сложной игры

Оригинальная игра вышла в 1985 году и уже тогда запомнилась игрокам, столкнувшимся с ней. Она оказалась настолько сложной, что многие культовые серии копировали те или иные механики усложнения именно у Ghosts’n Goblins 35-летней давности. И вот, уже 25 февраля 2021 года в продажу поступит Ghosts’n Goblins Resurrection, пишет Polygon.

По словам разработчиков, обновлённая версия игры останется верна себе и будет такой же сложной, как и раньше. Но при этом в Capcom заявили о том, что она, каким-то образом, «сможет удивить даже преданных фанатов». Что же до платформ, на которых игра выйдет, то тут не особо густо: Ghosts’n Goblins Resurrection является эксклюзивом Nintendo Switch.