Создатели Resident Evil и Devil May Cry возродят свои классические игровые серии

На прошлой неделе компания анонсировала продолжения игр Onimusha и Okami, что стало первым шагом в стратегии по возрождению популярных серий.

Разработчики сообщили, что планируют уделить внимание не только выпуску новых проектов, но и возвращению забытых IP.

В частности, новое продолжение Onimusha уже в разработке и выйдет в 2026 году. Эта игра станет первым проектом из списка давно ожидаемых фанатами серий.

Capcom также провела опрос среди игроков, чтобы выяснить, какие франшизы наиболее востребованы. Среди лидеров оказались Dino Crisis и Mega Man, которые, вероятно, могут вернуться в ближайшие годы.

Компания намерена использовать богатую библиотеку своих игр, чтобы выпускать высококачественные проекты и привлекать как новых игроков, так и поклонников классики.