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Создатели «российского Ведьмака» получили 260 млн на разработку игры, после исчезли из соцсетей

Теперь интересно, чем всё это закончится
История вокруг российской ААА-игры «Смута» от студии Cyberia Limited получила неожиданное продолжение.
Создатели «российского Ведьмака» получили 260 млн на разработку игры, после исчезли из соцсетей

Став счастливыми обладателями гранта на 260 млн рублей, разработчики закрыли свой официальный сайт. В то же время официальное сообщество компании также стало «закрытым» — попасть в него теперь можно только по приглашению администрации.

На данный момент представители Cyberia Limited никак не прокомментировали неожиданный уход в подполье.

Отметим, что финансирование «Смуты» на 50-70% состоит из денег, полученных от «Института развития интернета». А это значит, что итоговый бюджет проекта мог достигать 520 млн рублей.

Напомним, что ранее игру планировалось выпустить ещё в 2020 году. Но затем релиз был перенесён на 2024 год.

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