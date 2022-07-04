Создатели «российского Ведьмака» получили 260 млн на разработку игры, после исчезли из соцсетей

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Создатели «российского Ведьмака» получили 260 млн на разработку игры, после исчезли из соцсетейТеперь интересно, чем всё это закончится
История вокруг российской ААА-игры «Смута» от студии Cyberia Limited получила неожиданное продолжение.
Став счастливыми обладателями гранта на 260 млн рублей, разработчики закрыли свой официальный сайт. В то же время официальное сообщество компании также стало «закрытым» — попасть в него теперь можно только по приглашению администрации.
На данный момент представители Cyberia Limited никак не прокомментировали неожиданный уход в подполье.
Отметим, что финансирование «Смуты» на 50-70% состоит из денег, полученных от «Института развития интернета». А это значит, что итоговый бюджет проекта мог достигать 520 млн рублей.
Напомним, что ранее игру планировалось выпустить ещё в 2020 году. Но затем релиз был перенесён на 2024 год.