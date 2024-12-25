Игры
Опубликовано 25 декабря 2024, 08:29
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Создатели S.T.A.L.K.E.R. 2 опровергли слухи о планах выпуска игры на PS5

Пока что весь акцент на актуальных платформах
Игра S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl показала на Xbox и ПК показала достойные результаты: она окупила расходы на разработку менее чем за месяц и продалась количеством более 1 млн копий всего за 48 часов.
Создатели S.T.A.L.K.E.R. 2 опровергли слухи о планах выпуска игры на PS5
© Ferra

Однако, несмотря на популярность, разработчики из GSC Game World сообщили, что пока не планируют выпускать игру для PlayStation 5.

В интервью Tech4Gamers, директор проекта Евгений Григорович отметил, что команда сосредоточена исключительно на версиях для ПК и Xbox Series X/S.

И хоть фанаты PlayStation могут быть разочарованы, будущее проекта оставляет надежду. Успех игры может мотивировать разработчиков изменить свою стратегию и расширить аудиторию, особенно если планы компании превзойти отметку в $1 млрд станут реальностью. Во что, пока что, верится с трудом...

Источник:Tech4Gamers
Автор:Булат Кармак
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#S.T.A.L.K.E.R. 2
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#PLAYSTATION 5