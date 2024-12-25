Создатели S.T.A.L.K.E.R. 2 опровергли слухи о планах выпуска игры на PS5

Опубликовано 25 декабря 2024, 08:291 мин.
Создатели S.T.A.L.K.E.R. 2 опровергли слухи о планах выпуска игры на PS5Пока что весь акцент на актуальных платформах
Игра S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl показала на Xbox и ПК показала достойные результаты: она окупила расходы на разработку менее чем за месяц и продалась количеством более 1 млн копий всего за 48 часов.
Однако, несмотря на популярность, разработчики из GSC Game World сообщили, что пока не планируют выпускать игру для PlayStation 5.
В интервью Tech4Gamers, директор проекта Евгений Григорович отметил, что команда сосредоточена исключительно на версиях для ПК и Xbox Series X/S.
И хоть фанаты PlayStation могут быть разочарованы, будущее проекта оставляет надежду. Успех игры может мотивировать разработчиков изменить свою стратегию и расширить аудиторию, особенно если планы компании превзойти отметку в $1 млрд станут реальностью. Во что, пока что, верится с трудом...