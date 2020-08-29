Создатели S.T.A.L.K.E.R. 2 пообещали превосходящую всех конкурентов игру

По этому поводу представитель разработчика S.T.A.L.K.E.R. 2, GSC Game World, заявил, что со своей новой игрой студия “намерена пробить потолок индустрии”, как это сделала чуть ранее CD Projekt RED со своим “Ведьмаком”.

”Все должно быть идеально. Пробить потолок индустрии, как это делал тот же "Ведьмак". И знаете что? Мы чувствуем, что нам хватит сил это сделать”, — заявил менеджер по связям с общественностью GSC Game World.

При этом также стало известно, что новая игра будет издаваться собственными силами компании-разработчика, без вмешательства в это дело со стороны Microsoft. Подобное решение команда мотивирует желанием иметь полную творческую свободу для создания лучшего продукта.