Создатели серии Assassin’s Creed выпустят новую игру про Марио

Проект является сиквелом Mario+Rabbids: Kingdom Battle, которая вышла ещё в 2017 году. Как и предыдущая часть, новинка будет эксклюзивом для портативной консоли Nintendo Switch.

На данный момент об игре известно не так много. Есть лишь трейлер и ориентировочная дата выхода — 2022 год.

Отметим, что Ubisoft известна такими сериями как Rainbow Six, Prince of Persia, The Division. Но одной из главных игровых линеек компании является Assassin’s Creed, которая выросла из прототипа очередной игры о похождениях персидского принца.