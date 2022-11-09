Создатели спецэффектов для голливудских фильмов показали свою первую игру со сверхреалистичной графикой

Но несколько лет назад команда специалистов по визуальным эффектам решила пойти чуть дальше и создать собственную видеоигру. На данный момент она известна под кодовым названием Project TH.

Теперь же разработчики показали, как выглядит их проект. И, судя по ролику, игра обещает быть как минимум очень красивой и кинематографичной.