Создатели спецэффектов для голливудских фильмов показали свою первую игру со сверхреалистичной графикой

11:29, 09 ноября 2022
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Создатели спецэффектов для голливудских фильмов показали свою первую игру со сверхреалистичной графикойВыглядит впечатляюще
Компания EVR Studio в первую очередь известна за счёт создания спецэффектов для голливудских фильмов и прорывных технологий, связанных с 3D.
Но несколько лет назад команда специалистов по визуальным эффектам решила пойти чуть дальше и создать собственную видеоигру. На данный момент она известна под кодовым названием Project TH.
Теперь же разработчики показали, как выглядит их проект. И, судя по ролику, игра обещает быть как минимум очень красивой и кинематографичной.
На данный момент о Project TH известно не так уж и много. Ясно лишь, что игра будет экшеном от третьего лица, по геймплею напоминающей Max Payne.
Не раскрыли ребята из EVR Studio и хотя бы примерные сроки выхода их первого игрового тайтла.