Создатели Steam Deck могут пожертвовать частотой кадров ради увеличения автономности портативной консоли

Так, например, изначально вызывала вопросы мощность девайса. Сейчас же уже известно, что разработчики не смогли найти ни одну игру в библиотеке Steam, которая не запустилась бы на приставке.

Но в сети начали появляться новые вопросы. В том числе и к автономности Deck. Но и тут беспокоиться не о чем, пишет Engadget. По данным издания, Valve может ограничить частоту кадров ради увеличения времени автономной работы аппарата.

Так, например, Portal 2 при 30 кадрах в секунду проработал на Steam Deck около 6 часов. Для сравнения, при «свободном FPS» это значение опускалось до 4 часов.

Напомним, что Steam Deck попадёт в руки первых покупателей уже в декабре 2021 года. Те же, кто предзакажет устройство сейчас, получит его лишь во втором квартале 2022-го.