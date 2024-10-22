Создатели Steam Deck рассказали о планах на новые модели портативной консоли

В интервью reviews.org разработчики сообщили, что Valve не планирует следовать за конкурентами, которые часто обновляют свои устройства каждый год.

Это решение связано с тем, что подобные небольшие обновления не приносят значительных улучшений и могут восприниматься как несправедливость по отношению к пользователям.

Янг подчеркнул, что Valve будет ждать настоящего «поколенческого скачка в вычислительных мощностях» для создания следующего устройства. Кроме того, разработчики стремятся к тому, чтобы новые версии консолей не жертвовали временем автономной работы.

Напомним, что глобальный старт продаж оригинального Steam Deck начался в 2022 году, а OLED-версия появилась на прилавках в 2023-м.