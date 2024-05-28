Создатели Steam запретили передавать ваш аккаунт по наследству после вашей кончины

Это заявление последовало после того, как пользователь на ResetEra поинтересовался у службы поддержки Steam о возможности передачи аккаунта по завещанию.

Служба поддержки Steam ответила: «К сожалению, аккаунты Steam и игры не подлежат передаче. Steam Support не может предоставить кому-либо доступ к аккаунту или объединить его с другим аккаунтом». Это означает, что игры умирают вместе с владельцем аккаунта.

Эта политика согласуется с пользовательским соглашением Steam, которое четко указывает, что аккаунт принадлежит только его владельцу и не может передаваться другим лицам, даже членам семьи.

Пользовательское соглашение также запрещает разглашение паролей и продажу прав на использование аккаунта или игр.

Пользователи должны учитывать эти ограничения при планировании своего наследства, так как нарушение условий соглашения может привести к блокировке аккаунта. Таким образом, владельцы аккаунтов должны искать альтернативные решения для сохранения своей библиотеки игр