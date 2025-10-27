Создатели TikTok начали разработку конкурента Steam под названием GameTop

Опубликовано 27 октября 2025, 09:471 мин.
Создатели TikTok начали разработку конкурента Steam под названием GameTopНовый игрок — это всегда хорошо
Компания ByteDance, владелец TikTok, работает над собственной платформой цифровой дистрибуции игр под названием GameTop.
Судя по данным ITHome, сервис разрабатывается как прямой конкурент Steam и будет ориентирован на международные рынки.
Вакансии, размещённые ByteDance, указывают, что GameTop станет полноценной экосистемой с профилями пользователей, наградами, очками, социальными функциями и инструментами для создателей на базе ИИ.
Платформа позволит публиковать и распространять игры, а также взаимодействовать с сообществом — по аналогии с тем, как это реализовано в Steam и Epic Games Store.
Проект курирует новое руководство игрового направления ByteDance, которое сосредоточилось на эффективности и собственных издательских инициативах. Таким образом, GameTop должен стать основой стратегии компании по выходу на глобальный рынок ПК-гейминга.