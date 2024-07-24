Создатели «Ведьмак 4» избавят будущие игры на движке Unreal Engine 5 от тормозов

Опубликовано 24 июля 2024, 07:08
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Создатели «Ведьмак 4» избавят будущие игры на движке Unreal Engine 5 от тормозовНаконец-то хоть кто-то!
Авторы «Ведьмака 4», разрабатываемого на Unreal Engine 5, уверяют, что игра не будет страдать от тормозов, характерных для большинства проектов на этом движке.
Эксперты Digital Foundry верят, что CD Projekt RED сможет справиться с проблемами UE5. Они отмечают, что CDPR — одна из немногих команд, способных эффективно работать с движком Epic Games.
Это связано не только с талантом разработчиков, но и с их значительным опытом. Представители студии осведомлены о проблемах движка, что было озвучено на Unreal Fest, и они намерены сделать все возможное для их решения.
Успешная работа CD Projekt RED с UE5 может принести пользу всей индустрии, так как их наработки будут использованы и в других играх на этом движке.