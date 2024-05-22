Создатели «Ведьмака 3» выпустили общедоступный инструмент для создания собственных DLC для игры

REDkit создан на базе программного комплекса, использовавшегося для разработки самой игры. С его помощью игроки могут дополнять или изменять игру, создавая новых персонажей, анимации, задания и уникальную броню.

Редактор предоставляется бесплатно всем владельцам лицензионной копии «Ведьмак 3: Дикая Охота» и требует установленной игры на ПК.