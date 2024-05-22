Создатели «Ведьмака 3» выпустили общедоступный инструмент для создания собственных DLC для игры

Опубликовано 22 мая 2024, 07:04
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Создатели «Ведьмака 3» выпустили общедоступный инструмент для создания собственных DLC для игрыСпустя почти 10 лет после релиза
Польская игровая студия CD Projekt RED представила новый редактор для «Ведьмака 3». Инструментарий под названием REDkit теперь доступен всем желающим в Steam.
REDkit создан на базе программного комплекса, использовавшегося для разработки самой игры. С его помощью игроки могут дополнять или изменять игру, создавая новых персонажей, анимации, задания и уникальную броню.
Редактор предоставляется бесплатно всем владельцам лицензионной копии «Ведьмак 3: Дикая Охота» и требует установленной игры на ПК.
На данный момент REDkit и созданные с его помощью модификации поддерживаются только на ПК.
Уже появились первые моды, созданные с помощью REDkit. Например, дизайнер квестов «Ведьмака» выпустил оригинальную версию «Страны тысячи сказок» из дополнения «Кровь и вино».