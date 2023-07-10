Создатели «Ведьмака 3» выпустили вино по мотивам игры

Они представили ограниченный тираж вина, созданного в стилистике игры.

Совместно с Chateau Marrin, студия выпустила вино, которое стилизовано под мир «Ведьмака 3». На внешней стороне бутылки изображена печать из игрового дополнения «Кровь и вино», тем самым вызывая дополнительное ощущение вовлечённости в мир фэнтези.

Для производства этого вина использовался виноград сорта мерло, собранный в 2018 году. Напиток зрел два года на территории винодельни и ещё три года хранился в погребе, чтобы достичь идеальной сбалансированности. В результате получилось вино с крепостью 13 градусов.

Ограниченный тираж составляет всего 6300 бутылок. Те, кто успел попробовать это уникальное вино, говорят, что оно обладает фруктовым вкусом с нотами древесного аромата, создавая особую атмосферу, характерную для игры.

Цена одной бутылки вина составляет 72 евро или около 7000 рублей.