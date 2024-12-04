Создатели «Ведьмака 4» улучшат Unreal Engine из-за нужд игры

Разработчики изучают способы оптимизации движка, чтобы устранить известные задержки кадров, которые особенно заметны в играх с открытым миром.

Во время презентации на Unreal Fest Prague, представитель CDPR, Ярослав Рудзки, рассказал о проблемах ухудшения времени кадра из-за большого числа объектов и акторов в игровой среде.

Чтобы справиться с этим, студия исследует новые подходы к обработке потоков данных и оптимизации движка.

Хотя улучшения, разработанные для «Ведьмака 4», могут значительно повысить плавность игрового процесса, не все игры на базе Unreal Engine 5 сразу же получат доступ к этим изменениям.

Многие улучшения могут быть специфичны для проекта или требовать времени для интеграции в движок.