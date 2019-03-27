Создатели «Ведьмака» выпустят «Гвинт» на смартфоны

Компания CD Projekt RED анонсировала мобильную версию карточной игры «Гвинт» (Gwent) из вселенной «Ведьмака» для смартфонов. Уже в 2019 году «Гвинт» станет доступен для владельцев iPhone. Подробности о выходе игры на смартфонах Android будут объявлены позднее.

Руководитель проекта «ГВИНТ: Ведьмак. Карточная игра» заявил: «Мы долго и тщательно готовились к переносу Гвинта на смартфоны. Помимо красивого визуального дизайна, нам предстояло адаптировать большую часть наших технологий для мобильных устройств, включая клиент GOG Galaxy, который поддерживает мультиплеер Гвинта». Он также отметил, что мобильная версия сочетает в себе все лучшие элементы карточной игры из мира «Ведьмака»: красивую графику и увлекательный игровой процесс.

Напомним, любимая многими карточная игра Гвинт (Gwent) из вселенной «Ведьмака» была анонсирована в качестве отдельной игры на выставке E3 (Electronic Entertainment Expo) 2016. Сейчас Гвинт доступен для ПК, Xbox One и PlayStation 4.