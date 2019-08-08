Создатели World of Tanks отметят день танкиста богаче, чем Министерство обороны

Прошедшая пресс-конференция была посвящена масштабному фестивалю “WG Fest: День танкиста” в г. Минске. Wargaming планирует пригласить 15 сентября огромное количество гостей из самых разных стран, включая Россию.
В рамках мероприятия компания организует множество интересных развлечений: выступление различных музыкальных гостей, киберспортивные соревнования по различным дисциплинам, а также подарит множество сюрпризов игрокам их главной игры — World of Tanks.
По словам компании, в прошлом году она приняла на своем празднике почти 200 тыс гостей — в этом же году Wargaming планирует перейти этот рубеж. Также мероприятие будет смотреть около 2,5 млн человек в режиме онлайн.
Что интересно, компания также заявила, что у “WG Fest: День танкиста” нет ограничений по возрасту, так что любой желающий сможет посетить мероприятие хоть всей семьей. Отдельной гордостью Wargaming является новая система, которая должна избавить посетителей от ожидания входа в очередях.