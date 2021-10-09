Создатели World of Tanks работают над новой онлайн-игрой

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Создатели World of Tanks работают над новой онлайн-игройНо повтоят ли они успехи «танков»?
Компания Wargaming занималась созданием многих игр, но стала знаменитой во всём мире именно благодаря World of Tanks. С ней она и ассоциировалась в последние годы. Теперь же стало известно, игровая студия вовсю трудится над своим новым проектом.
Источником свежей утечки стал анонимный инсайдер, знакомый с ситуацией в компании. По его словам, называется новинка — Shatterline. Это будет бесплатный многопользовательский шутер от первого лица. В нём будут представлены все основные режимы: deathmatch, domination и т.д. Отличительной особенностью проекта должна стать кроссплатформенность.
Судя по описанию, игра будет по стилистике и «философии» напоминать Fortnite. При этом в основу Shatterline лёг движок Lumberyard Engine. Его ранее использовала Amazon при создании New World, сообщает Gaming Intel.
К сожалению, никакой хотя бы ориентировочной даты выхода игры нет. Известно лишь, что прямо сейчас она находится на стадии альфа-тестирования.