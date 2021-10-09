Создатели World of Tanks работают над новой онлайн-игрой

Источником свежей утечки стал анонимный инсайдер, знакомый с ситуацией в компании. По его словам, называется новинка — Shatterline. Это будет бесплатный многопользовательский шутер от первого лица. В нём будут представлены все основные режимы: deathmatch, domination и т.д. Отличительной особенностью проекта должна стать кроссплатформенность.

Судя по описанию, игра будет по стилистике и «философии» напоминать Fortnite. При этом в основу Shatterline лёг движок Lumberyard Engine. Его ранее использовала Amazon при создании New World, сообщает Gaming Intel.

К сожалению, никакой хотя бы ориентировочной даты выхода игры нет. Известно лишь, что прямо сейчас она находится на стадии альфа-тестирования.