Создатели World of Tanks запустили раздачу подарков владельцам Nintendo Switch версии игры

Если вы являетесь владельцем игровой приставки от Nintendo, вам достаточно войти в свой аккаунт World of Tanks Blitz и забрать награду, рассказали Ferra.ru представители компании. Речь идёт о наборе, в который вошли: анимированный камуфляж «Пламя битвы» (его можно использовать для украшения сразу десяти танков на выбор), три дня премиум-аккаунта, 100 тыс кредитов и по 10 бустеров опыта и кредитов.

Вместе с тем новичкам предложена скидка на внутриигровой набор «M6A2E1 + ресурсы» в Nintendo eShop. В нём можно найти американский тяжёлый танк M6A2E1 VII уровня, дополнительный слот в ангаре, а также анимированный камуфляж «Радиоактивный дождь».

Тем, кого заинтересовала акция и подарки, стоит поторопиться — продлится раздача до 13 сентября.