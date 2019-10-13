Создатели World of Warcraft и Diablo мешают игрокам удалять свои аккаунты в их сервисе

Так, во время удаления учетной записи у многих игроков блокируется код электронной почты, а у одного пользователя компания запросила фотографию удостоверения личности. Также, пользователи сталкиваются с блокировкой всех методов аутентификации, что делает удаление невозможным.

Можно предположить, что у Blizzard просто возникли проблемы технического характера, однако выглядит это все совсем по другому. Решение о блокировке геймера из-за неугодного высказывания вызвала негодование не только у сообщества, но и у должностных лиц правительства США. По словам представителей правительства, Blizzard являясь американской компанией не должна прибегать к цензуре игроков, успокаивая тем самым китайское правительство.