Создатели заблокированной Apple онлайн-игры Fortnite обвинили компанию во лжи

Так, например, в предоставленном на суд общественности документе, Epic указывает на ”явную ложь, которой придерживается Apple, чтобы выставить Epic в дурном свете”, пишет издание Phone Arena. В данном случае речь идет о том, что Apple утверждала об удалении силами Epic Games возможности приобрести внутриигровую валюту через App Store. В свою очередь игровые разработчики утверждают, что они лишь добавили дополнительный способ приобрести подобную ценность, оставив при этом возможность покупать ее и через App Store. Причем данная возможность оставалась в Fortnite до самого конца, пока сама Apple не удалила игру из онлайн-магазина.

Вместе с тем юристы Epic Games указали на ложные заявления о нахождении бреши в безопасности в обновлении от 13 августа — мол, яблочная компания до сих пор смогла предоставить никаких доказательств существования этих угроз безопасности.