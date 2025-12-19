Создатели заблокированной в России Roblox выразили готовность к сотрудничеству с РКН

Компания направила обращение в РКН и выразила намерение поэтапно привести сервис в соответствие с требованиями российского законодательства.

В Роскомнадзоре напомнили, что ранее неоднократно направляли в адрес Roblox требования по обеспечению онлайн-безопасности детей.

Речь идет об удалении контента, связанного с насилием, сексуальной эксплуатацией, суицидальной тематикой, наркотиками, экстремизмом и другими деструктивными материалами. Аналогичные требования действуют и в других странах.

По данным ведомства, платформа долгое время не реагировала на законные запросы, из-за чего ее работа была ограничена по требованию правоохранительных органов.

Сейчас Roblox признает, что модерация контента и безопасность пользовательских чатов были недостаточными. РКН заявил, что готов к взаимодействию с платформой, если заявленные шаги окажутся реальными, а не формальными.